Под ракетными атаками часто вспоминаю школьную любовь, - Андре Тан рассказал о новой коллекции одежды

Дизайнер Андре Тан выпустил лимитированную капсульную коллекцию нарядов под названием "Blooms" ("Цветение"). Дизайнер рассказал, что на ее создание его вдохновили теплые ностальгические воспоминания, а также неописуемая красота украинских женщин и цветов.

Новая коллекция Новая коллекция состоит из платьев, брюк, жакетов, комбинезонов и тренчей. Что интересно, каждая вещь имеет свое цветущее имя: "цветок астры", "камелия", "страсть", "первый поцелуй", "летний дождь" и так далее. Кроме этого, для промокампании была использована пара мужчины и женщины, которая не скрывает своей любви.

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"Я очень счастлив, что даже по фото удалось передать настроение и главное вдохновение коллекции: легкую, расслабленную женщину, которую любят и которая любит в ответ. Я действительно считаю, что красота спасет мир", – добавил дизайнер.

Андре Тан отметил, что даже несмотря на войну мы продолжаем жить и любить и никакой враг не заберет это у нас. Не заберет выпускной в школе, прогулку влюбленных, которые держатся за руки и гуляют по городу, наши традиции – народные и современно-бытовые. По его словам, мы живем дальше: создаются семьи, люди собираются на крестины и дни рождения, а венцом этого является украинская женщина, которой он и поет дифирамбы в новой коллекции.

"В последнее время мне под ракетными атаками думалось не о близкой угрозе смерти. Мой мозг начал доставать теплые воспоминания о первой любви. Такая себе школьная любовь. Эти эпизоды и ощущения наложились на наблюдение за цветением цветов – и за тем, как одеваются наши прекрасные украинские женщины. В результате меня посетило очень сильное вдохновение, которое и трансформировалось в новую коллекцию "Blooms", – рассказал дизайнер.

Представленные варианты нарядов подойдут для коктейльных вечеринок, выпускных вечеров или даже свадебных торжеств. По словам Андре Тана, каждая вещь из этой коллекции прекрасно сядет на любую фигуру и придаст уверенности и очарования.