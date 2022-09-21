Андре Тан назвал тренды осени 2022 года: стильная подборка

Популярный дизайнер Андре Тан всегда радует своих поклонников хорошими советами. В разгар осеннего сезона модельер рассказал о трендовых вещах, актуальных осенью.

Каждая модница сейчас сосредоточена на осеннем гардеробе, впрочем, кроме главных капсульных вещей всех интересуют модные новинки, которые представили дизайнеры для нового сезона.

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Дизайнер одежды Андре Тан рассказал на своей странице в инстаграмме о модных новинках и рассказал, какая верхняя одежда актуальна.

Хиты осени от Андре Тана

Полупрозрачные ткани

Важной составляющей наших образов станут топы, платья, туники и юбки из полупрозрачных материалов. Но Андре Тан подчеркивает, что с этим трендом нужно быть осторожнее, главное – не переборщить.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram

Бомберы

Этой осенью бомберы часто носит Рианна. Бренд Prada расшил их цветами, а Khaite показали в варианте из черной кожи.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram

Косухи

"Конкуренцию бомберам в повседневных аутфитах будут составлять старые добрые кожаные косухи. Актуальны как классические модели черного цвета, так и альтернативные белые и цветные. С широкими плечами – хит сезона", – отметил Андре Тан.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram

Пальто макси

"Как сказал Кличко, следующий сезон будет суровым и холодным. Выбирайте верхнюю одежду длины макси, чтобы точно не замерзнуть!", – добавил дизайнер.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram

Корсеты и бюстье

Футболки, блузы и топы смело меняйте на бюстье и корсеты. Вдохновляйтесь коллекциями Dior, Versace и Balmain.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram

Колготки

"В новом сезоне подбираем колготки в тон основному образу или, по примеру Chanel, выбираем модель контрастного цвета, чтобы носить с короткими юбками, шортами и платьями", – резюмировал Андре Тан.



Тренды осени от Андре Тана / Фото с Instagram