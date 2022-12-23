Андре Тан назвал самые модные вещи 2022 года: эффектная подборка

Год уже подходит к концу, поэтому модный дизайнер Андре Тан решил подвести итоги и рассказать о самых трендовых вещах в 2022 году.

Украинский дизайнер Андре Тан отметил, что fashion-индустрия предложила нам в этом году много трендов, поэтому решил выделить несколько, по его мнению, наиболее значимых модных трендов.

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Брюки карго

"Свободные брюки в стиле милитари ворвались в моду этого года – они удобны, практичны и очень эффектно выглядят из-за своей грубости на женской фигуре. Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и поэтому не удивительно, что они стали одними из базовых вещей гардероба многих", – написал Андре Тан.



Тренды 2022 года / Фото с Instagram Андре Тана

Total look

Монохромные образы нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах – они выглядят эффектно и лаконично. Дизайнер отмечает, что монохромные образы – это не только однотонные комбинации. Джинсовый и кожаный total look являются не менее актуальными трендами, к тому же они будут популярны и в следующем году.



Тренды 2022 года / Фото с Instagram Андре Тана

Анималистические принты

"Животные принты - больше, чем тренд, они действительно вне времени. Но все же то, что тигр был символом в этом году стало выдающимся фактором, и животные принты, а особенно леопарду, приобрели незаурядную популярность", - отметил Андре Тан.

Тренды 2022 года / Фото с Instagram Андре Тана

Костюмы свободного кроя

"Этот тренд – фаворит многих. В этом году мы наблюдали метаморфозы в женских костюмах с брюками. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными жакетами, стали трендовыми модели креативного кроя – с асимметричными жакетами и необычными брюками. И, конечно же, тренд на маскулинность, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая утонченность и хрупкость женскому телу", – добавил дизайнер.



Тренды 2022 года / Фото с Instagram Андре Тана

Вырезы

Модная тенденция на вырезы или cut-outs – это проявление женственности. В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые размещались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.



Тренды 2022 года / Фото с Instagram Андре Тана