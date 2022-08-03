Аманда Сейфрид одела рубашку от украинского дизайнера: невероятный образ

Американская актриса Аманда Сейфрид появилась на страницах газеты Los Angeles Times в рубашке украинской дизайнерки Елены Бурениной.

Голливудские звезды не перестают удивлять выбором своих нарядов. Украину сейчас поддерживает весь мир, а знаменитости охотно одевают вещи от украинских брендов.

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Американская зеленоглазая красавица Аманда Сейфрид недавно дала большое интервью газете Los Angeles Times, выбрав для фотосессии рубашку от украинской дизайнера Елены Бурениной.

Главная героиня известного фильма "Письма Джульетте" Аманда Сейфрид снялась в роскошной фотосессии в черно-белых цветах для знаменитой американской газеты.

В интервью 36-летняя актриса рассказала о съемках сериала "Бывшая", который показал весной на стриминговом сервисе Hulu.

Знаменитость выбрала для роскошной фотосессии рубашку из новой коллекции украинского дизайнера Елены Бурениной. Блондинка примеряла белоснежную рубашку со следами от губной помады на ячейке.



Аманда Сейфрид в рубашке от украинского бренда / Фото из Los Angeles Times

Рубашка от бренда Elena Burenina представлена в коллекции The Kiss, которую дизайнер создала специально для шоу-рума на нью-йоркскую Неделю моды.

Образ Аманда дополнила черными шортами и замшевыми босоножками на массивной платформе и каблуке.



Аманда Сейфрид в рубашке от украинского бренда / Фото из Los Angeles Times

"Специально для шоурума на New York Fashion Week я сделала капсульную коллекцию The Kiss. Белая рубашка со следом помады на ячейке — одна из знаковых вещей этой коллекции. Стилист Виолетта Малахова, сейчас работающая в США, решила поддержать украинские бренды в это сложное время и пригласила у нас вещи для снятия с Амандой. Я благодарна всем, кто сейчас протянул нам руку помощи", – отметила Елена Буренина.