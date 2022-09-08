Амаль и Джордж Клуни появились вместе на премьере фильма в Лондоне: роскошный выход

Знаменитые супруги Амаль и Джордж Клуни посетили вместе премьеру романтической комедии "Билет в рай" в Лондоне. Как всегда, Амаль Клуни и ее муж выглядели просто безупречно.

Амаль Клуни всегда безупречно выглядит, и хотя с Джорджем Клуни они появляются на светских мероприятиях крайне редко, ее появление постоянно производит фурор, пишет 24 канал.

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Жену актриса Джорджа Клуни уже давно назвали иконой стиля. У нее безупречный вкус выбора нарядов, поэтому ее деловые костюмы или нежные платья на мероприятиях, одинаково выглядят стильно и волшебно.

Успешная адвокат и специальный посол британского МИД по вопросам свободы средств массовой информации пришла на премьеру фильма "Билет в рай" в светлом мятном платье на бретельках длины макси. Наряды от бренда John Galliano были расшиты паетками, а фасон платья удачно подчеркивал стройную талию Амаль.

Трейлер фильма "Билет в рай" смотрите по ссылке

Красавица дополнила образ бежевыми туфлями-челноками и минималистичным золотистым клатчем. Волосы знаменитость вложили в легкие локоны, дополнили образ длинными драгоценными серьгами и довершили look яркой вишневой помадой на губах. Джордж Клуни примерил темно-синий костюм-тройку с белой рубашкой и черными туфлями.



Роскошный образ супругов Джорджа и Амаль Клуни / Фото с Instagram



Роскошный образ супругов Джорджа и Амаль Клуни / Фото с Instagram