"Это часть моего стиля": alyona alyona ответила на критику черного образа с Нацотбора

Рэперша вместе с Jerry Heil исполняла песню Teresa & Maria. Обе певицы вышли на сцену в темных образах.

Украинские артистки alyona alyona и Jerry Heil в этом году будут представлять Украину на Евровидении в Швеции. Какие именно они будут иметь костюмы, пока неизвестно, однако их луки с Национального отбора уже стали предметом критики в соцсетях.

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Некоторые украинцы считают, что наряд рэперши сливался с задним фоном сцены, выглядел неинтересно и не подходит к жизнеутверждающему смыслу песни.

Объяснение от alyona alyona

В инстаграме исполнительница решила отреагировать на замечания пользователей и опубликовала пост с объяснением своего выбора в пользу черного.

Я люблю его. В моем гардеробе очень много черных вещей. Я люблю черные худи, курточки, а также черную обувь. Это часть моего стиля,

– написала alyona alyona.

Артистка говорит, что для нее этот цвет – это возможность выразить свои эмоции и чувства. Она добавила, что черный многое символизирует, и эти вещи не обязательно негативные.

Но даже после объяснения не все поклонники поддержали мнение артистки и оставили такие комментарии:

Я люблю черный и одежда мне нравится, но на том фоне вас было просто не видно. 2 головы с микрофонами;

Мне кажется, что под такую песню на Евровидение должен был бы быть белый цвет, раз мы поем о чем-то святом;

Chanel, Dior... Черный – это всегда беспроигрышный вариант в одежде. Мне кажется, если бы Jerry Heil была бы в светлом, получилось бы хорошее сочетание образов.

Но есть и те, кто посоветовал Алене оставаться собой:

Очень классный образ, очень люблю черный. Это классика;

Я люблю черный. Потому что это цвет уверенного в себе человека. Если ты яркий и светлый изнутри, черная одежда балансирует эту энергетику. Тем более когда тебе не нужно дополнительного самовыражения. В этой песне черный как раз выполняет роль баланса.

Присоединился к дискуссии даже берлинский стилист, дизайнер и активист за права человека Франк Петер Вильде. Пользователи знают модельера по тому, что он уже более года поддерживает Украину в войне против РФ, ежедневно выкладывая тематические селфи из своего лифта. Вильде написал, что черный – это серьезность, элегантность и решительность.

Черный может быть грустным и также счастливым. Черный поглощает свет, когда матовый; но также отражает его, когда блестит. Черный – это концентрация и фокус; это означает траур, но также и сосредоточение на внутреннем "я". Это очень эмоциональный цвет, хотя и не настоящий. Черный соблазнительный, но одновременно и далекий. Черный – это любовь.



Комментарий Франка Вильде / Скриншот из инстаграма

Что известно о Евровидении 2024

Первый полуфинал Евровидения начнется 7 мая, а второй – запланирован на 9 мая. Гранд-финал, где будет определен победитель, состоится 11 мая.

Известно, что alyona alyona и Jerry Heil выступят именно в первом полуфинале.

