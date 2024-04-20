Время приоткрыть занавес, - alyona alyona и Jerry Heil удивили сценическими образами на Евровидение
Источник:Jerry Heil
Через несколько недель в Швеции состоится долгожданный песенный конкурс Евровидение, где Украину будут представлять alyona alyona и Jerry Heil. Учитывая то, что событие состоится уже совсем скоро, певицы решили показать свои сценические костюмы.
Ведь, как подчеркнули в своем посте сами исполнительницы, уже пришло время приоткрыть занавес. Что интересно, наряды артисток оказалось очень нестандартными и одновременно мега стильными.
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Какие образы на Евровидение-2024 подобрали украинки
На первом фото Яна позирует в стильном наряде, состоящий из черных брюк-палаццо и мини-платья уникального кроя от бренда GUDU. Бренд, основан в 2015 году в Киеве грузинским дизайнером Лашей Мдинарадзе. Свой look певица дополнила чокером от украинского дизайнера Елены Романовой и черной обувью.
В свою очередь, alyona alyona предстала в черной кожаной укороченной куртке, белой рубашке и брюках с серебристыми вставками. Дополняли ее образ металлический галстук и кроссовки.
Второй наряд, который продемонстрировала Jerry Heil, это черная рубашка с воротником, юбка и белый галстук, украшенный серебряным мечом. Белые носки и черные каблуки стали дополнением этого ансамбля.
Следующий образ Алены тоже был total black. Она подобрала черное платье, брюки и кроссовки в тон.
Что известно о Евровидении-2024
- Песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый полуфинал начнется 7 мая, а второй – 9 мая. Гранд-финал, где будет выбран победитель, пройдет 11 мая.
- Подчеркнем, что alyona alyona и Jerry Heil выступят именно в первом полуфинале.
- Конкурс пройдет под лозунгом "Огни Евровидения" и будет сопровождаться слоганом "Объединенные музыкой".
- Билеты на Евровидение уже можно приобрести. Цены варьируются от 145 шведских крон (что эквивалентно примерно 510 гривен) до 3 795 шведских крон (почти 13 500 гривен). Также есть VIP-билеты, однако они значительно дороже.