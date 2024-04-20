Время приоткрыть занавес, - alyona alyona и Jerry Heil удивили сценическими образами на Евровидение

Через несколько недель в Швеции состоится долгожданный песенный конкурс Евровидение, где Украину будут представлять alyona alyona и Jerry Heil. Учитывая то, что событие состоится уже совсем скоро, певицы решили показать свои сценические костюмы.

Ведь, как подчеркнули в своем посте сами исполнительницы, уже пришло время приоткрыть занавес. Что интересно, наряды артисток оказалось очень нестандартными и одновременно мега стильными.

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Какие образы на Евровидение-2024 подобрали украинки

На первом фото Яна позирует в стильном наряде, состоящий из черных брюк-палаццо и мини-платья уникального кроя от бренда GUDU. Бренд, основан в 2015 году в Киеве грузинским дизайнером Лашей Мдинарадзе. Свой look певица дополнила чокером от украинского дизайнера Елены Романовой и черной обувью.

В свою очередь, alyona alyona предстала в черной кожаной укороченной куртке, белой рубашке и брюках с серебристыми вставками. Дополняли ее образ металлический галстук и кроссовки.

Второй наряд, который продемонстрировала Jerry Heil, это черная рубашка с воротником, юбка и белый галстук, украшенный серебряным мечом. Белые носки и черные каблуки стали дополнением этого ансамбля.

Следующий образ Алены тоже был total black. Она подобрала черное платье, брюки и кроссовки в тон.

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