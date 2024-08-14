Успейте одеть до конца лета: 4 топовых образа от Алины Френдий

Украинский инфлюенсер Алина Френдий обожает моду, поэтому часто делится на своей личной странице в инстаграме стильными образами. На новых кадрах блогерша предстала в красивых образах, которые вы еще сможете надеть до конца лета.

Инфлюенсер с почти миллионной аудиторией на своем примере показала, какие вещи модницы могут надевать еще в августе. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют жаркую погоду, Алина Френдий подобрала несколько образов на длинный рукав, в которых можно гулять утром или вечером.

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В своих аутфитах Алина любит смешивать классику со спортивным стилем, поэтому получает в результате интересный и необычный образ. Модницы уже давно начали сочетать эти стили и доказали, что выглядят такие образы просто невероятно.

Блогер является вдохновением для своей аудитории, поэтому учит не только, как стилизовать наряд, но и с какими цветами и элементами гардероба его надо сочетать.

Образ №1

Алина надела белую футболку, которую соединила с темно-синими шортами. Спортивный look девушка решила разнообразить с помощью классического серого жакета, базовой черной сумки и интересных босоножек черного цвета.



Эффектный образ Алины Френдий / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Образ №2

Чтобы добавить аутфиту немного праздничности, попробуйте совместить верх и низ в одном цвете. Блогерша надела белую рубашку, которую довершила белой юбкой. Волосы она зачесала в пучок и усовершенствовала вид благодаря массивным золотистым серьгам.



Модный образ Алины Френдий / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Образ №3

Деним никогда не выйдет из моды, поэтому советуем присмотреться к образу Алины, который очень легко совместить. Белую классическую футболку сочетайте с короткой голубой джинсовой юбкой и курткой оверсайз.



Красивый образ Алины Френдий / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Образ №4

Такой образ подойдет для всех девушек, которые хотят выглядеть особенно. Инфлюенсерка надела молочные шорты-бермуды, которые соединила с укороченной голубой рубашкой в вертикальный принт.



Стильный образ Алины Френдий / Фото из инстаграма инфлюенсерки

В августе люди активно готовятся к осеннему сезону, обращая внимание на модные тренды. Стилисты говорят, что некоторые вещи из летнего гардероба останутся актуальными осенью. Трендовыми вещами будут наряды белого цвета, анималистические детали, бахрома, остроносые туфли и сумки бордового цвета.