Тренч Андре Тана спас украинскую модель от ареста за антипутинский лозунг

Украинская модель Алина Байкова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в смелом наряде - желто-голубом платье с красноречивой надписью "Fuck You Putin". К ней бросились охранники, чтобы она прикрыла надпись и разрешили остаться на фестивале, если она закроет платье тренчем. Байкова вышла ко всем в верхней одежде от Андре Тана.

После того, как Алина Байкова вышла на красную дорожку в платье с надписью "Fuck You Putin", девушку сразу же обступили охранники, пытаясь навредить тому, чтобы эта надпись попала в фотообъективы мировых СМИ.

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Впрочем, снимок Байковой в антипутинском наряде облетел все крупные международные полосы. Байковой пытались предъявить обвинения и арестовать сразу на месте, но ее буквально спасла другая деталь гардероба – тренч "Power" от sustainable бренда RDNT украинского дизайнера Андре Тана. Модели позволили пройти по красной дорожке и остаться на фестивале, если она закроет платье тренчем.

Вот вам реальное состояние "настоящей поддержки" Украины! По крайней мере, во Франции. Меня арестовали, потому что, видите ли, фестиваль стремится быть вне политики,

– прокомментировала Байкова.

Супермодель отметила, что этот инцидент лишний раз доказывает: о войне в Украине – особенно международной аудитории – стоит напоминать каждый день, потому что за границей люди очень быстро забывают, что россияне каждый день убивают украинцев.

"Хранители Каннского фестиваля готовы арестовать хрупкую девушку, лишь бы избавиться от "неудобной ситуации". Мире, проснись! Сегодняшняя "внеполитическая" позиция равна поддержке войны. Это то же, что стоять на стороне врагов свободы и человеческих прав, умалчивая их ежедневные преступления",

– прокомментировал Андре Тан.

Он добавил, что мы не можем позволить себе быть безразличными. Мы не должны дать забыть миру, что происходит в нашей стране каждый день.



Алина Байкова в тренче от Андре Тана / Фото из пресс-службы

"Не молчите, не думайте, что ваше слово ничего не стоит! Каждый пост и напоминание о происходящем каждый ваш жест в поддержку Украины и украинского – это все очень важно и работает на нашу общую победу", – отметил дизайнер.

Это уже не первая антипутинская акция от Байковой. В феврале в том же платье она прибыла на вечеринку по случаю открытия Недели моды в Нью-Йорке. С самого начала полномасштобного вторжения России в Украину Алина последовательно выступает с осуждением действий страны-агрессора и открыто транслирует правду о действиях захватчиков на большую аудиторию собственного Instagram-блога, на который подписано около 3,5 миллиона человек.

Бренд RDNT, основанный Андре Таном во время войны, транслирует национальные месседжи о независимости, индивидуальности, свободе самовыражения и жажде жизни. Вырученные от продажи товаров средства дизайнер направляет на поддержку ВСУ.



Алина Байкова в тренче от Андре Тана / Фото из пресс-службы