С крымскотатарским орнаментом: Александр Усик надел костюм от украинского бренда

Накануне поединка, который состоится уже 18 мая между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, украинский боксер появился на прессконференции в костюме от украинского бренда.

Это была финальная прессконференция перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет Fashion 24. Этот бой объединит все самые престижные пояса в супертяжелом дивизионе (от 90,7 килограммов).

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Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 16 мая в Украине отмечали День вышиванки, поэтому находясь далеко за пределами дома, Александр Усик все равно надел наряд с вышивкой.

Образ Александра Усика

На финальную "битву взглядов" Александр Усик надел белоснежный костюм с черной вышивкой. Боксер выбрал для себя наряд от бренда Damirli, основательницей которого является Эльвира Гасанова.

Образ Александра состоял из белой рубашки, жакета и брюк в одном цвете. Аутфит украшала вертикальная ткань, как шарф, которая спадала от плеча до колена и пояс, который вышит с крымскотатарским орнаментом.

Бренд Damirli часто выбирает президент Украины, который имеет в своем арсенале свитшоты и футболки с гербом. Александр Усик тоже уже не впервые примеряет на себе наряд от мужского бренда. Ранее на нем черная вышиванка расшитая красной калиной и листьями светлых нитей.

Что известно о бое Усик – Фьюри