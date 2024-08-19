Звезды "Эмили в Париже" носят в сериале украшения от украинского бренда Guzema

Знаменитый сериал "Эмили в Париже" поражает выбором украинских брендов. Ранее Лили Коллинз и Эшли Парк появлялись в ленте в нарядах от наших дизайнеров, а теперь решили еще и примерить аксессуары от Валерии Гуземы.

Героини сериала появились в украшениях от украинского бренда в четвертом сезоне, который уже вышел на Netflix. Правда, ценителей сериала ждет лишь половина серий, следующие же выйдут уже в сентябре.

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Бренд Guzema в сериале "Эмили в Париже"

Лили Коллинз, которая сыграла в сериале Эмили появилась в ленте в сочетании колец Essence из коллекции МОИ, которые выглядят невероятно элегантно. А вот Эшли Парк, которая сыграла Минди Чен в популярном сериале, появилась в культовом кольце Multi Orb классической коллекции.

Кольцо Multi Orb с шестью полированными сферами стоит на сайте бренда 1830 долларов. Кольцо Essence с буквой "й" из коллекции МОИ является уникальным символом украинской идентичности и свободы. Оно представлено в белом и желтом цвете и стоит 720 долларов. Лили Коллинз подобрала для своего образа сразу два кольца.

Также известно, что актриса Эшли Парк в четвертом сезоне примерила на себе серьги от известного украинского бренда Gunia Project, соучредитель которого Натали Каменских является стилисткой первой леди Украины Елены Зеленской.

Украинские бренды настолько полюбились стилистам сериала, что в предыдущих сезонах девушки носили кепи от львовского дизайнера, а на премьеру фильма в сериале Эшли Парк пришла в серебристом платье от бренда Lever Coutere.