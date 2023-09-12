Главные аксессуары осени: 5 вещей, которые вам стоит приобрести

Минимализм в стиле 1990-х годов вместе с ростом спроса в стиле Old Money открывают дорогу аксессуарам, о которых мир моды давно забыл.

Если трендовая одежда на осень нашла свое отражение в интересных вещах (костюмы в полоску, кружево, приталенные жакеты), то аксессуарная линия удивляет и восхищает. В этом сезоне в моде будут большие серьги, пояса и длинные перчатки.

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Перчатки

В осенне-зимнем сезоне на подиумах появилась элегантность 1950-х годов. Модели выходили в платьях с перчатками. Это образ вдохновленный в это время. Выбирайте на осень перчатки, которые украсят ваши платья на короткий рукав.



Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue

Пояс

Пояса заполонили коллекции осень-зима 2023/2024. В моде будут аксессуары в стиле нулевых и в стиле минимализма. Пояса будут присутствовать повсюду – на платьях, жакетах и рубашках. Можете выбирать не только тоненькие цепочки, но и пояса, похожие на корсеты.



Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue

Большие серьги

От минималистических сережек мы перешли не только к большим, но и к очень большим. Не бойтесь одевать в этом сезоне серьги гигинтских размеров.



Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue

Макси сумки

Огромный размер сумок пленили осенний сезон. В моде будут чрезмерно увеличены версии сумок. Вы можете выбрать минималистичный дизайн в нейтральных цветах, но важно, чтобы размер был гигантским.



Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue

Ожерелье из жемчужин

Стилем принцессы Дианы до сих пор вдохновляются многие дизайнеры. Именно поэтому бренды представили бусы из жемчужин, которые так любила принцесса Диана.



Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue