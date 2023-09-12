Главные аксессуары осени: 5 вещей, которые вам стоит приобрести
Источник:Vogue
Минимализм в стиле 1990-х годов вместе с ростом спроса в стиле Old Money открывают дорогу аксессуарам, о которых мир моды давно забыл.
Если трендовая одежда на осень нашла свое отражение в интересных вещах (костюмы в полоску, кружево, приталенные жакеты), то аксессуарная линия удивляет и восхищает. В этом сезоне в моде будут большие серьги, пояса и длинные перчатки.
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Перчатки
В осенне-зимнем сезоне на подиумах появилась элегантность 1950-х годов. Модели выходили в платьях с перчатками. Это образ вдохновленный в это время. Выбирайте на осень перчатки, которые украсят ваши платья на короткий рукав.
Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue
Пояс
Пояса заполонили коллекции осень-зима 2023/2024. В моде будут аксессуары в стиле нулевых и в стиле минимализма. Пояса будут присутствовать повсюду – на платьях, жакетах и рубашках. Можете выбирать не только тоненькие цепочки, но и пояса, похожие на корсеты.
Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue
Большие серьги
От минималистических сережек мы перешли не только к большим, но и к очень большим. Не бойтесь одевать в этом сезоне серьги гигинтских размеров.
Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue
Макси сумки
Огромный размер сумок пленили осенний сезон. В моде будут чрезмерно увеличены версии сумок. Вы можете выбрать минималистичный дизайн в нейтральных цветах, но важно, чтобы размер был гигантским.
Трендовые аксессуары на осень 2023 / Фото Vogue
Ожерелье из жемчужин
Стилем принцессы Дианы до сих пор вдохновляются многие дизайнеры. Именно поэтому бренды представили бусы из жемчужин, которые так любила принцесса Диана.