Совет астрологов: какие аксессуары следует надеть на Новый год

Люди верят, что в каком наряде встретишь Новый год, так его и проведешь. В это также верят астрологи, поэтому рассказывают, что именно нужно надеть, чтобы получить расположение главного животного года – Зеленого Деревянного Дракона.

Несмотря на то, что китайский Новый год отмечается позже, украинцы все равно хотят угодить тотемному животному и надевают соответствующие наряды и аксессуары по восточному гороскопу.

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Какое платье надевать на Новый год и какие цвета выбирать мы уже знаем, ведь рассказывали вам об этом в предыдущих материалах. Теперь только остается позаботиться об аксессуарах, без которых невозможно представить новогоднюю ночь.

Астрологи говорят, что Дракон любит серебристые и золотистые тона, а также эффектные украшения и аксессуары, которые будут выделяться и привлекать к себе внимание. Аутфиты со стразами, пайетками и блестками можете смело дополнять роскошными бантами, эффектными украшениями и мерцающей сумкой. Все это должно задобрить хозяина года.

Бант

Астрологи советуют дополнять свои образы большими бантами на волосах. Впрочем, объемные банты могут присутствовать на вашем наряде как элемент декора. Дракон любит быть в центре внимания, поэтому и вы своим образом должны выделяться из толпы.

Объемные серьги

Для тех, кто хочет привлечь в свою жизнь достаток, следует выбирать золотые или серебристые серьги, украшенные камнями.

Колье

Не забывайте свои образы дополнять красивым колье. Важно только делать ставку на золото и серебро, так любит хозяин года – Дракон.

Браслеты

Новогодняя ночь всегда наполнена праздничной атмосферой, так что пусть ваш образ будет полностью совершенен благодаря нескольким браслетам. Они должны быть минималистичны, без лишних деталей.

Сумка с камешками

Чтобы дополнить новогодний аутфит с платьем, костюмом или корсетом, выбирайте для себя сумочку выходного дня. Она может быть с блестками, блестками или камешками.