Названы 5 аксессуаров, которые должны быть у каждой девушки

У каждой девушки в арсенале украшений должно быть 5 базовых аксессуаров, которые довершат любые образы.

Все мы знаем о базовом гардеробе – это белая футболка, черный жакет, голубые джинсы, черные балетки, сумка и т.д., пишет 24 Канал. Впрочем, учитывая классику в гардеробе, не стоит забывать об аксессуарах, которые помогают нам удачно завершить аутфит.

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В аксессуарах также есть универсальный набор, без которого нам не обойтись. Эти практичные базовые украшения помогут вам сформировать образ в офис, на прогулку или какой-нибудь праздник.

Золотая или серебряная цепочка

Минималистичная цепочка из золота или серебра – отличная инвестиция в ваш гардероб. Такие лаконичные цепочки относятся к основам. Вы можете носить цепочки с кулоном или совсем без них. Сейчас модницы предпочитают минималистические цепочки.



Актуальные аксессуары, которые всегда будут в моде / Фото из Pinterest

Серьги-жемчужинки

Такие серьги являются универсальным аксессуаром. Можно сказать, что это так называемое маленькое черное платье среди всех украшений. Выбирайте миниатюрные серьги-пусеты, являющиеся дополнением к любому образу.



Актуальные аксессуары, которые всегда будут в моде / Фото из Pinterest

Часы

Наручные часы – неизменный аксессуар не только для мужчин, но и женщин. В этом году особенно трендовые часы на металлическом браслете с квадратным циферблатом.



Актуальные аксессуары, которые всегда будут в моде / Фото из Pinterest

Кольцо

Кольцо также позволяет нашему образу получить определенную завершенность. Это могут быть минималистичные кольца с камешками или многоярусные выполнены из серебра или золота.



Актуальные аксессуары, которые всегда будут в моде / Фото из Pinterest

Браслет

Выбирайте для себя браслеты в стиле Cartier. Такой аксессуар сейчас на пике популярности. Впрочем, не стоит выбирать подделку, лучше поищите похожую модель в украинских ювелирных магазинах.



Актуальные аксессуары, которые всегда будут в моде / Фото из Pinterest