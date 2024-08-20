5 аксессуаров, которые всегда выглядят дорого – их должна иметь в гардеробе каждая девушка

Любой образ должен дополняться аксессуарами, которые помогут сделать образ стильным и совершенным. Они автоматически подчеркивают образ, поэтому без них трудно обойтись.

Несколько элементов аксессуаров не обязательно должны быть дорогими. Важно лишь, чтобы они были созданы из качественных материалов. Подсмотрев несколько выходов модных девушек – рассказываем, что же именно стоит добавить в свой гардероб.

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Замшевая сумка

Мягкая замшевая сумка бежевого тона – это мастхэв для любой девушки. Такие сумки неоднократно носили элитарные женщины в инстаграме. Они всегда выглядят изящно и красиво. Они особенно красиво смотрятся под тренчи и пальто.

Пояса

Джинсам или брюкам пояса придают особую изюминку. Выберите для себя кожаный аксессуар, который прослужит вам много лет.

Украшения

Любой образ также требует украшений. Это могут быть элегантные минималистичные серьги или кольца, а также браслеты и часы. Даже самые маленькие детали смогут мгновенно улучшить образ.

Солнцезащитные очки

Красиво смотрятся солнцезащитные очки в золотой оправе. Они не теряют популярности и являются модным элементом на лето и осень. Также можете выбрать классическую черную пару, которая будет подходить ко всему.

Головной убор

Чтобы еще лучше усовершенствовать образ – дополняйте его головными уборами. Это могут быть шляпки, береты, панамы или бейсболки.

Выбирая сумку на осень, советуем вам ориентироваться на 3 цвета: бордовый, коричневый и бежевый. Именно они считаются самыми популярными оттенками, которые будут выбирать все модницы к своим образам.