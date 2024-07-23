Adidas извинился перед Беллой Хадид на фоне скандала из-за рекламы кроссовок
Источник:Adidas
Бренд Adidas попал в скандал из-за рекламной кампании кроссовок SL 72. Это новый выпуск обуви, которую презентовали к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года. Сначала компания убрала из рекламы Беллу Хадид, а теперь извинилась перед моделью.
Компания выложила заявление на своих официальных страницах и попросила прощения перед всеми партнерами. Представители Adidas извинились за негативное влияние на моделей.
К слову После критики со стороны Израиля: Adidas убирает Беллу Хадид из рекламной кампании
"Продолжается связь с ужасной трагедией, которая произошла на Мюнхенской Олимпиаде, с нашей недавней кампанией SL72. Эти связи не предусмотрены и мы просим прощения за любые страдания, причиненные сообществам во всем мире", – указала компания.
В Adidas подчеркнули, что они совершили ошибку непреднамеренно. Ранее ходили слухи, что Белла Хадид будет подавать в суд.
Мы также просим прощения у наших партнеров, Беллы Хадид, A$AP Nast, Jules Koundé и других, за любое негативное влияние на них,
– добавили представители бренда.
Извинения компании / Фото из инстаграм-сториз
- Напомним, компания Adidas представила ретрокроссовки Аԁіԁаѕ Originals SL 72, которые выпустили к Олимпийским играм в Мюнхене 1972 года. Лицом кампании была Белла Хадид.
- Это возмутило Израиль из-за исторического контекста: на Олимпиаде палестинская террористическая группа "Черный сентябрь" убила 11 израильских спортсменов. Белла Хадид активно поддерживает палестинцев, ведь имеет американско-палестинские корни.
- После критики представители Adidas убрали сообщения в соцсетях, что вызвало хейт уже со стороны палестинцев.