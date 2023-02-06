Адель поразила публику на Грэмми бархатным платьем с воланом: поразительный выход

В Лос-Анджелесе состоялась одна из самых престижных музыкальных премий Грэмми. На это светское событие пришли все знаменитости, среди которых певица Адель. Она поразила своим невероятным видом в бархатном платье.

Гости и номинанты премии Грэмми сегодня все находились под вспышкой фотокамер. Каждая звезда готовила для себя образ, чтобы выглядеть особенно и неотразимо.

Читайте также Королева стиля: Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми в безупречном платье с бахромой

Так, для 65-й юбилейной церемонии вручения наград британская певица выбрала платье из любимого материала – бархата. Знаменитость одела длинное бордовое платье со шлейфом от французского бренда Louis Vuitton.

Платье украшало пояс на талии и большие воланы на плечах. Певица решила не дополнять образ колье на шее, но выбрала массивные драгоценные серьги и браслет.

Британка вложила волосы в свои фирменные кудри, а вижасты сделали на лице выразительный макияж с акцентом на глазах и сливовой помаде. В тон к платью звезда выбрала атласные туфли на каблуке и даже покрасила ногти в бордовый цвет.

В 2023 году Адель победила в номинации "Лучшее сольное поисполнение" за исполнение песни Easy On Me.



Адель надела на Грэмми бархатное платье / Фото из Pinterest



Адель надела на Грэмми бархатное платье / Фото из Pinterest