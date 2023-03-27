Топ-7 модных юбок, которые должны быть в вашем гардеробе

В этом году в моде множество вариаций юбок. Все они востребованы и уже широко используются модницами со всего мира. Среди всех стильных вариантов трудно найти универсальное решение и остановиться на одном.

Если вы следите за модой, то уже наверняка поняли, что в этом сезоне нам не обойтись без модной юбки. И если в прошлом году подиум и стритстайл завоевывала крошечная юбка в складки от Miu Miu, которую все носили, то сейчас выбор очень широк.

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Можно с уверенностью сказать, что юбка стала самой актуальной вещью в весенне-летнем сезоне. Чтобы правильно обновить свой гардероб на теплое время – рекомендуем вам присмотреться к лучшим вариантам, которые уже стали модными.

Длина макси

Юбок длины макси немало, поэтому они приятно удивляют своим разнообразием. Девушки чаще всего выбирают денимовую юбку, шелковую или тканевую.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Юбка карго

Мода на кармане нашла свое место не только на брюках, но и сумках и юбках. Идеально такие юбки смотрятся в паре с майками и рубашками.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Асимметричная юбка

Такая юбка не очень подойдет для ежедневных выходов, но для праздничных прогулок – это отличный вариант. Сочетайте такую юбку с блузами, рубашками и водолазкой.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Юбка меди/макси

Особое внимание в этом сезоне занимают именно джинсовые юбки макси, которые девушки совмещают с сапогами, кроссовками, балетками и босоножками.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Кожаные

Выбирайте среди кожаных юбок разные длины – мини или миди, а среди цветов делайте ставку на классический черный, коричневый или яркий цвет, который обновит ваш образ.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Шелковые, сатиновые

Юбки из шелка и сатина выглядят очень нежно и изящно, так что одевая их, вы обеспечите себе женственный и элегантный look.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova

Юбки в складку

С такой юбкой можно создать немало кэжуальных образов. Стилизуйте вещь с лоферами, ботинками, куртками-кожянками и бомберами.



Актуальные юбки на весенне-летний сезон / Фото с Instagram @anna.le.nova