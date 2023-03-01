Собираем гардероб на март: 7 модных образов от инфлюэнсеров

Началась весна, а это значит, что мы можем вытащить из шкафа любимые пальто, тренчи и куртки и создать интересные весенние образы. Что предлагают носить в марте ведущие it-girls – смотрите дальше.

Весна – это период первого тепла, увеличение солнечных дней и значительних разнообразий образов, пишет 24 канал.

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Если вы уже имеете базовые вещи, из которых формируются первые весенние аутфиты, советуем вам вдохновиться стильными образами инфлюэнсеров, которые на своих примерах показывают эффектные модные выходы.

Черное пальто с кожаными брюками

Кожаные брюки не теряют своей актуальности и довольно эффектно смотрятся с белым верхом. Довершайте look черным пальто и обувью на каблуке. Не забывайте о стильной прическе с крабиком и солнцезащитных очках, которые добавят вашему образу интересной изюминки.

Тренч с юбкой макси длины

Длинные юбки просто покоряют гардеробы всех модных девушек. Дополняйте такое изделие тренчем классического кроя с добавлением минималистичной сумки в классическом стиле.

Кожаная кожа и белые брюки

Соединяйте этой весной кожаную куртку вместе с белыми брюками палаццо и кроссовками Adidas Samba.

Длинное пальто и спортивные кроссовки

Пальта длины макси также остается актуальними. Если хотите создать модный образ, дополняйте аутфит широкими брюками и кроссовками по спортивной эстетике.

Спортивный костюм и кеды

Для комфортной прогулки выбирайте спортивный костюм. Сочетайте его с кедами и легкой весенней курткой. Для стильного образа инфлюэнсерша надела кеды того же цвета, что и спортивный костюм, а сумку подобрала под бирюзовый цвет куртки и очков.

Клетчатое пальто и шапка

Пальто в клеточку также не сходило с модных радаров, так что можете смело сочетать его с кроссовками и для создания модного образа – дополните look черной классической шапкой бени.

Бомбер и черные брюки

Бомбер в новом сезоне будет чрезвычайно популярным, так что не упустите возможность добавить эту вещь к своему гардеробу. Совместите бомбер с белым верхом и черным низом.