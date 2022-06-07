6 трендовых пар очков, которые должна иметь каждая модница этим летом

Фешн-мир 7 июня отмечает Международный день солнцезащитных очков. Такой аксессуар уже давно перестал быть вещью для защиты глаз от солнца, а стал особенной изюминкой и дополнением к фэшн-образу.

Поскольку лето началось, нет лучшего момента, чтобы пересмотреть свои очки прошлого года и оставить те, которые действительно актуальны. Если вы сделаете правильный выбор, то солнцезащитные очки прослужат вам долго и будут незаменимой вещью в гардеробе.

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Чтобы подобрать удачные очки, следует учитывать как форму вашего лица, так и его цвет. Поэтому трендово – не значит красиво, ведь очки должны подходить вам и гармонично дополнять look.

Возвращение 2000-х

Кто бы мог подумать, что сейчас будут актуальны тренды, к которым мы поклялись никогда не возвращаться. Если у вас сохранились очки с 2000-х, то смело вытаскивайте, ведь в моду вернулись стеклянные очки без толстой оправы, вдохновленные "началом нулевых". Их вы могли видеть чуть ли не в каждом музыкальном клипе, который вы смотрели в детстве. Особо часто одевает такие очки Белла Хадид – она может подсказать вам, как совмещать очки Burberry, Fendi, Blumarine, Mark Fast, Givenchy и Armani со своими образами. Подобные очки ищите в магазинах масс-маркета.



Белла Хадид показывает, как носить очки с 2000-х / Фото из фан-аккаунта модели

Градиентные линзы

В весенне-летних коллекциях 2022 брендов Giambattista Valli, Koché, Givenchy и Dior можно было увидеть немало солнцезащитных очков в стиле ретро. Они тоже имеют отголосок с 2000-х, однако больше с 2010-х, когда самые большие модницы носили стеклянные очки с градиентом, то есть сверху были более темные, а снизу – более светлые.



Градиентные линзы / Фото Who Next

Авиаторы

Хотя такие очки были разработаны в начале 20 века, чтобы помочь пилотам защитить свои глаза и бороться с бликами, но сейчас они стали одними из самых популярных. Выбирая такие очки, обращайте внимание на оправы, которые должны быть достаточно толстыми. Узкие оправы могут не подойти для вашего лица, а толстые являются более универсальными. Такие бренды, как Gucci, Chanel, Tom Ford и Michael Kors могут пригодиться вам.



Кайли Дженнер в очках-авиаторах / Фото с инстаграмма модели

Кошачий глаз

Очки с оправами "кошачьих глаз" всегда были актуальны, но в 2022 году они получили обновление с современными деталями. У них более острые края и есть более широкие стеклышки. Их можно посмотреть в таких брендах, как Lanvin, Stella McCartney, Dior и Tory Burch.



Кошачий глаз в современных очках / Фото Who what wear

Спортивные очки

Как и в случае с авиаторами, очки для спортивных соревнований плавно перешли в фэшн-индустрию. От негабаритных, похожих на лыжные очки, до гладких и облегающих аксессуаров, прекрасно защищающих от попадания солнца в глаза. Их звезды одевают на красные дорожки и вечерние платья. Также их легко совмещать со спортивными и кэжуал-образами. Примеры ищите в Balenciaga, Dolce&Gabbana, Saint Laurent.



Спортивные очки / Фото Who what wear

Очки в толстой оправе с цветным стеклом

Особенно популярными этим летом будут толстые очки с бежевой и белой оправой, а стекло – ярких цветов. Интересно будут смотреться красные стекла, оранжевые, коричневые. Впрочем, оправа может быть любой, если у нее будет интересный цвет и контрастное стекло. Такие ищите в Marc Jacobs, Jacquemus, Salvatore Ferragamo.



Очки с прозрачной оправой и горчичным стеклом / Фото Who Next