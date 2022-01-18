6 самых стильных цветов весны, от которых вы будете в восторге

Весна – волнующее время для моды. Зима еще полностью не отступает в начале марта, а мы уже хотим сиять в ярких цветах. Стилисты назвали 6 главных весенних цветов, к которым вам следует присматриваться уже сейчас.

О шортах и босоножках думать еще рано, впрочем вы можете смело черпать вдохновение из новых коллекций. Ощутить весеннюю эстетику уже теперь можно добавляя модные цвета в свой зимний аутфит. Только один маленький шаг позволит создать новый аутфит.

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В будущем сезоне стилисты выделили самые популярные цвета – от оранжевого от Proenza Schouler до вариаций зеленого, которые можно увидеть везде, от Rejina Pyo до Valentino.

Зеленый

Этот цвет и его оттенки охватят все в 2022 году, несмотря на цвет Pantone Very Peri. Этот цвет является наиболее распространенным, в своих коллекциях его активно используют дизайнеры. Обращайте внимание на вещи в разных оттенках – от светло-лаймового до насыщенного неонового.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear

Белый

Несмотря на то, что белый и черный всегда считались базовыми цветами, не входившими в трендовые оттенки, в будущем сезоне белого будет слишком много. Модели носили белый с ног до головы. Весной обращайте внимание на платья, блузы, юбки и костюмы, которые идеально завершат праздничный или обыденный образ.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear

Розовый

В весенне-летнем сезоне обращайте внимание на вещи как из гардероба Барби. Ярко насыщенный или тусклый розовый – выбирайте все, что вам приглянулось.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear

Кремовый

Кремовые тона, граничащие с желтым – это один из ключевых цветовых трендов весны. Если вы любите светлые цвета, а в вашем гардеробе слишком много белого, то кремовый станет отличной альтернативой.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear

Very Peri

Pantone объявил цветом 2022 Very Peri. Сиреневый или красочный цвет станет хитом теплых солнечных дней, поэтому присматривайтесь к нему уже сейчас.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear

Оранжевый

Оранжевый внезапно начал набирать обороты и к началу весны наряды апельсинового оттенка захотят приобрести все. Он был представлен в бесчисленных коллекциях в любом образе. Модели носили рубашки, брюки, трикотаж и обувь. Стилисты отмечают, что оранжевое платье может стать трендовой вещью в будущем сезоне.



Трендовые цвета весны 2022 / Фото Who What Wear