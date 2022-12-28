5 идеальных вещей, без которых вам не обойтись этой зимой: стильная подборка

Каждая девушка хочет стильно и эффектно смотреться даже в холодное время года. Но погодные условия часто заставляют нас задуматься о вещах, в которых мы не замерзнем. В этом году модно можно выглядеть в вещах, точно согреющих вас в морозный день.

Подчеркнуть свой стиль трендовыми элементами гардероба в зимнее время года и подобрать одежду, в которой вам не будет холодно, иногда бывает достаточно сложной задачей, пишет 24 канал.

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Fashion 24 собрал 5 самых популярных вещей этой зимой, которые помогут вам определиться с тем, что вам нужно иметь в этом сезоне.

Капсула одежды на холодный период

Шапка бини

Однотонная шапка бини станет вашей палочкой и поможет выглядеть стильно и модно. Черная шапка идеально дополнит вашу яркую верхнюю одежду, а вот цветной головной убор придаст изюминки пуховикам и шубам классических цветов.

Кожаные штаны

Брюки из экокожи в этом сезоне завоевали новую популярность. Вероятно, их можно заносить в базовые вещи гардероба, поскольку мы носим их не только летом, но и в холодное время года. Обращайте внимание только на штаны, которые утеплены флисом.

Угги

Короткие угги очень стремительно ворвались в тренды и не сдают свои позиции. Еще осенью инфлюэнсеры начали носить эту модную обувь, которая зимой стала еще популярнее. Примерьте их к трикотажным брюкам, джинсам, кожаным брюкам или утепленным лосинам.

Дубленка

Эта верхняя одежда зимой стала настоящей жемчужиной женского гардероба. Каждая модница имеет дубленку-авиатор в черном или коричневом цвете. Умелое сочетание вещей дает нам возможность создавать необходимые образы и свой неповторимый стиль. Владельцы дубленок могут создать огромное количество интересных образов.

Утепленные лосины

Важно, чтобы в холодное время года вы выбрали для себя утепленные лосины. Это очень важно, чтобы вы чувствовали себя удобно и комфортно. Лосины обладают прекрасным свойством выделять ноги и делать их визуально стройными. Это довольно удобная вещь, сочетающаяся с любой верхней одеждой.