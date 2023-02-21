Готовимся к весне: 5 интересных способов носить светлое пальто в марте

Пальто – базовая вещь в гардеробе, которая не теряет своей популярности на протяжении многих лет. С десятилетия в десятилетие пальто доказывает свою универсальность и практичность.

Светлое молочное или белое пальто идеально подходит для весеннего времени, когда солнце на улице начинает ярче светить. Поэтому советуем вам присмотреться к интересным стилизациям со светлым пальто, которое вы начнете носить уже весной.

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Total look в светлых тонах

Создать образ в одном тоне – лучшее и самое простое решение, не требующее больших умений. Тем более монохромный образ светлого цвета всегда смотрится дорого и элегантно.



Модные образы со светлым пальто на весну.

Со штанным костюмом

Брючный костюм всегда хорошо сочетается с пальто. Такую стилизацию можно применить не только для офиса, но и для прогулок с друзьями или свидания. Что касается костюма, то он не обязательно должен быть светлых тонов. Вы можете выбирать другие цвета – яркие или нейтральные.



Модные образы со светлым пальто на весну.

Со штанами карго

Брюки карго в новом сезоне будут резко врываться в тренды, так что вы точно будете видеть немало этих изделий на знаменитостях или стритстайл-звездах. Соединяйте эти брюки с пальто для того, чтобы разбавить образы с базовыми джинсами или брюками.



Модные образы со светлым пальто на весну.

С широким поясом

Структурировать образ и сделать его более графическим вам поможет широкий пояс на пальто.



Модные образы со светлым пальто на весну.

С черным нарядом

Черный и белый – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды, поэтому можете смело сочетать эти два цвета, чтобы получить стильный и интересный образ.



Модные образы со светлым пальто на весну.