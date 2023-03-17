5 устаревших вещей, вернувшихся в моду: трендовая подборка

Модные тенденции циклические. К нам возвращаются вещи, которые были в мое в 70-х годах. Устаревшая тенденция не запрещена, поскольку дизайнеры все равно видоизменяют наряды на современный лад, поэтому они никоим образом не относятся к антитрендам. Какие вещи снова поднялись на вершину моды – читайте дальше.

2023 год – время возвращения тенденций. Именно в этом году появилось немало единиц нарядов, которые были модными не только в предыдущие сезоны, но и в предыдущие годы, и они снова выходят на модный Олимп.

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Они точно станут доминирующим нарядом, так что советуем вам уже присмотреться к вещам, которые появились в гардеробах многих мировых модниц.

Кожаные бомберы

Кожаный бомбер в этом сезоне будет очень модным. Модные девушки выбирают кожаные или нейлоновые модели, а также делают ставку на бомбер с потертостями.

Танкетка

Присутствие танкетки в этом сезоне нельзя игнорировать, ведь она постепенно возвращается в тренды и останется с нами точно на несколько будущих лет.

Юбка макси

Если прошлый год был годом широких брюк, то моду в этом году заполонили юбки длины макси. Такие юбки появились бесчисленное количество раз в коллекциях многих брендов.

Серебряные украшения

Желтое золото определенный период держалось в трендах, впрочем, в этом году ведущее место достается украшениям из серебра. Массивные серебряные бусы, серьги и браслеты украшали образы моделей во время презентации весенне-летних коллекций.

Сумки с карманами

В 90-х были очень модные сумки с карманами, и вот в 2023 году мы снова встречаем эту тенденцию. Такая сумка станет удачным дополнением к штанам карго, юбкам и бомберам.