5 любимых сумок принцессы Дианы: культовые модели, которые до сих пор не теряют актуальности

Леди Ди была настоящей иконой стиля. Ее образы постоянно освещали в прессе, а наряды и аксессуары, которые она носила в 80-х и 90-х годах, до сих пор остаются актуальными.

В каждом модном глянце в сети вы найдете статью о стиле принцессы Дианы. Для знаменитости мода, может, и не стояла на первом месте, но леди Ди знала, что постоянно бывает в центре внимания, поэтому позволяла себе во время каждого светского выхода экспериментировать и поражать публику элегантным нарядом.

Читайте также 6 зимних аксессуаров, которые пригодятся вам в декабре: модная подборка

До сих пор принцесса Уэльская остается объектом подражания для миллионов людей во всем мире. О стиле принцессы Дианы написано немало материалов. Читая о знаменитости, вы могли проследить, что Диана появлялась перед камерами чаще всего в платьях минималистического кроя, брючных костюмах, блузах и юбках. Свободное время она любила проводить в кроссовках, велосипедках, худи и расслабленных футболках.

Fashion 24 решил рассказать читателям о любимых сумках знаменитости, которые до сих пор не теряют своей актуальности.

Lady Dior

Бренд Dior переименовал свою минималистичную черную сумку сразу после того, как ее начала активно носить леди Ди. В 1996 году Бернадетт Ширак подарила принцессе модель Chouchou, а после частого появления знаменитости перед прессой и фотографами бренд решил ее переименовать. В 2022 году такая сумка не теряет актуальности. Эту культовую модель носят мировые трендсеттеры и знаменитости.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest

Gucci Diana

В 1996 году в руках принцессы Дианы оказался аксессуар, который моментально завоевал ее любовь – сумка с бамбуковыми ручками от бренда Gucci. Весь год знаменитость появлялась с бежевой сумкой-тоутом в хрониках стритстайла.

1 июля 2021 года впервые с того момента, когда сумка привлекла внимание королевской особы, креативный директор бренда Алессандро Микеле перевыпустил модель, которую мир увидел в 1991 году. Судя по тому, как инфлюэнсеры быстро разносят по миру горячие новинки, скоро любимая сумка принцессы Дианы появится в коллекциях многих модниц.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest

Chanel

Диана часто появлялась перед камерами со стеганой сумкой от популярного французского бренда Chanel. Черная минималистичная сумка с золотистой цепочкой на глаза британских фотографов не попадалась, поскольку королевский дресс-код запрещал принцессе носить заморские бренды. Впрочем, во Францию икона стиля всегда брала с собой свой любимый аксессуар, который из-за компактности до сих пор пользуется популярностью у звезд стритстайла.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest

Versace

Лед Ди связывала теплая дружба с дизайнером бренда Джанни Версаче, который погиб на месяц быстрее принцессы Уэльской. С сумками от Versace знаменитая блондинка появлялась довольно часто.

Больше всего принцесса Диана любила классическую прямоугольную модель, украшенную фирменной эмблемой с изображением Медузы Ронданини. В последний раз Диана довершила ею образ на похоронах Версаче 22 июля 1997 года.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest

Ferragamo

Иностранные СМИ отмечают, что сумка Ferragamo у принцессы Дианы была в двадцати цветах. Знаменитость выбирала лаконичную модель под любой образ, поскольку многообразие цветов помогало удачно довершить аутфит. После смерти принцессы Дианы в августе 1997 года бренд переименовал модель в культовое название Lady D.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото из Pinterest