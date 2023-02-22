Лаймовый, кобальтовый, лиловый: как выглядят 5 трендовых цветов весны

Обычно весной нам всегда хочется добавить яркости в наш гардероб. Выглядеть стильно и интересно вам помогут сочные цвета, которые будут этой весной на пике популярности.

Дизайнеры любят презентовать не только вещи классических цветов, которые востребованы и будут долго популярными, но и разбавлять свои вещи яркими цветами. Да, оценив наряд для сезона весна-лето 2023 советуем вам присмотреться к самым интересным цветам, которые придадут хорошую изюминку вашему образу.

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Baby blue

Этот оттенок очень нежный и станет настоящей находкой в вашем гардеробе. С помощью этого цвета можно создать великолепный total look или разбавить образ.



Трендовые цвета весны 2023 / Фото из Pinterest

Оранжевый

В новом сезоне актуален оттенок оранжевого – сицилийский апельсин. Этот цвет хорошо сочетается с серым и белым, так что весной попробуйте такую интересную стилизацию.



Трендовые цвета весны 2023 / Фото из Pinterest

Лиловый

Лиловый – это один из главных цветов сезона. Выбирайте в лиловом цвете нежные кардиганы, платья или разбавьте образ вельветовой курткой.



Трендовые цвета весны 2023 / Фото из Pinterest

Кобальтовый

Глубокий синий цвет просто не может остаться без внимания этого сезона. Этот эффектный цвет поможет создать непревзойденный образ. Он отлично подходит ко всем нейтральным тонам.



Трендовые цвета весны 2023 / Фото из Pinterest

Лаймовый

Наряды в лаймовом оттенке представили немало дизайнеров во время показа весенне-летней коллекции. В лаймовом цвете были представлены юбки, жакеты, пальто, тренчи и даже обувь.



Трендовые цвета весны 2023 / Фото из Pinterest