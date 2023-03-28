5 самых желанных курток весны, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки

Погода весной любит часто меняться, так что без куртки нам не обойтись. Она оберегает нас от холода и ветра и становится стильным дополнением к нашему образу. Для весеннего сезона дизайнеры представили интересные варианты, которые модницы учат эффектно стилизовать со своим нарядом.

Бренды в этом году решили переосмыслить классику и предоставили курткам новое прочтение. Да, обычные косухи стали создавать в винтажном стиле, добавили мотоциклетную эстетику и вернули в тренды бомбер.

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Кожаная одежда в винтажном стиле

В этом сезоне вы могли заметить много курток на инфлюэнсерах с состаренной кожей. Такая винтажная куртка – это тренд весны и выбирайте самый популярный коричневый цвет размера оверсайз.

Бомбер

Кожаный бомбер в этом сезоне заполонил гардеробы многих модниц. Девушки совмещают его с мешковатыми джинсами, брюками и даже юбками.

Мотоциклетная куртка

Мотостиль и байкерская куртка триумфально вернулись в моду. Мотокуртки или бомберы в стиле гонщиков "Формулы-1" – отличный вариант на весну для тех, кто хочет пополнить свой гардероб ретроэстетикой.

Классическая кожаная куртка

Невозможно представить наш гардероб без кожаной классической куртки в черном цвете. Эта вещь идеально дополнит как базовые джинсы, так и трендовые штаны карго.

Джинсовая куртка

Куртка из денима – один из самых практичных вариантов на весну, поскольку джинсовые вещи наиболее популярны в этом сезоне. Выбирайте джинсовую куртку размера оверсайз и завершайте джинсами или юбками, создавая монохромный аутфит.