Названы 3 самых популярных сумки, которые никогда не выйдут из моды: интересная подборка

Индустрия моды так устроена, что одну трендовую сумку сменяет другая, и так происходит каждый сезон. Впрочем, среди многих моделей нашлись такие, которые еще долго будут оставаться популярными.

В последнее время мы все задумываемся вещами, которие покупаем, поэтому стараемся добавить в свой гардероб такие наряды, обувь или аксессуары, которые прослужат нам много лет.

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Гардероб основан на базовых элементах гардероба – классика, которая всегда актуальна. Если у вас есть возможность инвестировать средства в дизайнерскую сумку, то рекомендуем вам присмотреться к трем моделям, которые до сих пор остаются популярными.

Есть сумки, которые созданы более 100 лет назад, а некоторым всего несколько лет, но все они являются современной классикой, которая всегда будет считаться верхом шика.

Gucci 1955 Horsebit

Эта модель сумки от итальянского бренда Gucci вневременной. Бренд представил не только черную классическую модель, но и коричневую сумку или тканевую с принтом, впрочем, все они до сих пор считаются актуальными.



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest

Chanel 2.55

Стеганая сумка от французского модного дома Chanel под номером 2.55 – самая известная сумка в мире. Коко Шанель создала ее в 1955 году. Когда Карл Лагерфельд пришел на лейбл в 1983 году, он переосмыслил 2.55, добавив двойной логотип CC, чтобы создать классическую сумку 11:12, которая стала почти такой же культовой.



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest

Сумка с логотипом YSL

Неважно, какой конкретный стиль вы выберете здесь – если он черный с золотым логотипом YSL спереди, он мгновенно станет культовым. Стильная и вневременная сумка с логотипом YSL, несомненно, прекрасная инвестиция в ваш гардероб.



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest



Стильные сумки, которые всегда актуальны / Фото из Pinterest