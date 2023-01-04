Как стильно носить зимой пуховик: 3 интересных способа, которые вам понравятся

Пуховик – один из главных элементов гардероба зимой. И хотя инфлюэнсеры сейчас делают главную ставку на дубленки, пуховики будут всегда оставаться базовым элементом гардероба в холодное время года. Как стильно носить пуховик зимой – смотрите на примере модниц.

В своих инстаграм-профилях инфлюэнсеры показывают, как получить зимой не только комфортный и теплый образ, но и непременно стильный. Fashion 24 – вибрал трех модниц, которые на примере дутой куртки показывают несколько легких способов стилизации зимнего аутфита.

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И хотя в этом году на модный Олимп вышли дубленки и шубы из овчины, пуховики все равно не теряют ведущих позиций среди верхней зимней одежды. Стоит отметить, что пуховики все же остаются гораздо теплее, чем короткая дубленка-авиатор. Разнообразный ассортимент пуховиков позволит вам создать любой стильный образ.

С белыми брюками и уггами

Часто белые штаны откладываются в нашем гардеробе до теплого периода, впрочем, не бойтесь носить белый цвет зимой. Немецкая модница примеряет светлые джинсы с белым худи с капюшоном, дополняя образ коричневыми уггами. Сверху образ завершается черной базовой курткой и небольшой сумкой.

С кожаными брюками и высокими сапогами

Любящая яркие сочетания немка Леони Ганне для комфортной прогулки примеряла на себе черный свитер с кожаными брюками. Она выбрала комфортную обувь на плоской подошве, надела шапку и под цвет подобрала черную сумку. Сверху инфлюэнсерша надела бежевый длинный пуховик.

С шапкой и шарфом одного цвета

И хотя говорят, что шапка и шарф одного цвета уже не модны, впрочем, если правильно подобрать фасон и материал, то эти аксессуары лишь подчеркнут ваш образ. Немка Каролина Даур одела объемное зеленое платье, черные кожаные брюки и черную шапку с шарфом.