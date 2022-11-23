Стильная верхняя одежда на зиму: 15 лучших пуховиков от украинских брендов

В холодное время года пуховик – must have, который должен быть в гардеробе каждой девушки. Дубленки и шубки – это красиво, но без теплой куртки нам не обойтись. Fashion 24 предлагает просмотреть пуховики, которые вам точно понравятся от 5 украинских брендов.

Если на улице температура ниже нуля, тогда точно следует утепляться и позаботиться о качественной и теплой верхней одежде, которая не даст замерзнуть, пишет 24 канал.

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Советуем вам внимательнее присмотреться к украинским брендам, имеющим в своих коллекциях стильные и трендовые фасоны, а еще большой выбор цветов.

MARCHI

История бренда MARCHI началась в 2012 году, когда дизайнер Валерия Марчи создала в Киеве свой бренд. Успехи MARCHI были неоднократно отмечены влиятельными модными изданиями – VOGUE и ELLE ITALY называли коллекции бренда среди лучших в 2013 году, а Forbes оценил коллекцию Solena как наиболее эстетическую и эмоциональную.

BE OM

Производство украинского бренда BE OM находится в Одессе. Бренд помогает армии и каждые 10% продаж передает на нужды ВСУ.

NAZVA

Украинский бренд одежды NAZVA основан в 2019 году. ДНК стиля – это кэжуал как фасон оверсайз в удобном исполнении и яркие цвета тканей и принтов. Производство по настоящее время находится в Украине. Основателем бренда является харьковчанин Руслан Пчельников.

TwoHearts

Украинский бренд TwoHearts создает образы 10 лет. В ассортименте бренда есть не только пуховики, но и обувь, шапки и другая трикотажная одежда, которая пользуется спросом зимой.

Yess Wear

Украинский бренд Yess Wear представляет в своем ассортименте стильный парку в темно-зеленом цвете, стеганый черный бомбер с молочной овчиной и нежно-розовый пуховик с капюшоном, который покорит сердечко каждой девушки.