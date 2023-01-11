Модная верхняя одежда на зиму: 10 образов показывает немка Соня Лисон

Популярная немецкая инфлюэнсерша Соня Лисон часто привлекает к себе внимание стильными образами. Девушка пристально следит за трендами и создает образы с актуальным нарядом. Какую верхнюю одежду инфлюэнсер выбирает этой зимой – читайте дальше.

Соня Лисон любит создавать неординарные образы. Все ее аутфиты получаются эффектными и самобытными. В гардеробе модной блоггерки есть немало цветных вещей, которые она умело стилизует с базовыми элементами гардероба.

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Модными образами немки вдохновляются девушки из многих стран. И хотя январь совсем не морозный и не снежный, впрочем, до конца зимы нас ждет еще много дней с минусовой температурой.

Наши образы в холодное время должны состоять не только из теплых свитеров и брюк, но и уютной и комфортной верхней одежды.

В гардеробе Сони Лисон на зиму есть много вещей, которые найдут умелое основание в зимний сезон. Инфлюэнсер складывает образы с дубленкой разных длин, утепленным пальто разных цветов и шубами разных фасонов.

Соня также не забывает о головных уборах – шапках, бейсболках, капорах и модном аксессуаре – меховых наушниках. Также в гардеробе модницы есть немало сумок, поэтому к каждому образу инфлюэнсер подбирает особый аксессуар. В основном это удобные сумки черного цвета.