У розкішній сукні: Аліна Байкова вийшла на червону доріжку в Каннах з прапором України в руках

Українська модель Аліна Байкова, яка проживає у США, прилетіла на Каннський кінофестиваль. Знаменитість, яка активно підтримує свою країну, вийшла на червону доріжку з українським прапором в руках.

Каннський кінофестиваль вже тиждень приймає на своїй червоній доріжці гостей з різних куточків світу. Знаменитості вражають всіх ошатними сукнями та костюмами, втім серед запрошених зірок є чимало осіб, які обирають на підтримку України вбрання в синьо-жовтих кольорах.

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Модель Аліна Байкова одягнула на міжнародний кінофестиваль, який щороку проводиться у місті Канни, бездоганну сукню рожевого кольору. Такий яскравий виріб особливо привертає увагу усіх інших гостей та, зокрема, фотографів.

Манекенниця, яка активно підтримує Україну та допомагає людям, які постраждали від війни, вийшла на червону доріжку з прапорцем у руках та синьо-жовтою стрічкою на грудях.

Образ Аліни Байкової

33-річна модель з Кропивницького обрала для світського заходу яскраво-рожеву сукню від ліванського бренду Azzi & Osta. Мініплаття без брителей доповнене довгими рукавами-рукавичками та об’ємною спідницею. Сукню доповнювала біло-коричнева вишивака.

Аліна Байкова довершила look прозорими туфлями-човниками та масивними сережками. Знаменитість зачесала волосся в пучок, а на обличчі зробила легкий, природний макіяж.

Особливою родзинкою манекенниці стала синьо-жовта стрічка на сукні. Також перед фотографами Аліна позувала з українським прапором.



Аліна Байкова вийшла на червону доріжку з українським прапором / Фото з Getty Images

Як Аліна Байкова допомагає Україні

Дівчина допомагає країні завдяки своїм зв’язкам по всьому світу. У Маямі дівчина домовилася з компанією круїзних кораблів, які стоять без діла через пандемію, щоб українці могли їх використовувати як житло. Аліна Байкова домовилася з трьома круїзними кораблями за розміщення в них українських біженців.

У Нью-Йорку Аліна зустрілася з місцевим мером Еріком Адамсом. Вони обговорили загалом все про допомогу українцям у США.

Дівчина також ходить на мітинги та збирає допомогу для біженців. На благодійному вечорі манекенниця зібрала карколомну суму – 300 тисяч доларів.