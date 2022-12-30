Готуємося до Нового року: добірка ефектних суконь, які вам сподобаються

Цього року ми всі чекаємо на Новий рік не так, як раніше. 2022 рік був для нас дуже важким, тож і відповідний настрій не дозволяє нам думати про святкові сукні та помпезний вигляд. Втім, якщо попри все ви таки вирішили зануритися у магічну атмосферу ночі, радимо вам придивитися до стильних та цікавих суконь, які ви можете приміряти на Новий рік.

Українці – незламний народ. Ми вже встигли пристосуватися до відключень світла, а святковий настрій з’являється навіть при свічках. Серед темряви ми знаходимо світло та продовжуємо жити попри все.

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І хоч цього року Новий рік для кожного з нас буде вже не таким, як раніше, та ми все одно не втрачаємо віри в перемогу та знаємо, що вже у 2023 році зможемо обійняти всіх рідних, які виборюють нашу свободу на фронті.

Якщо вам хочеться додати до Нового року хоч трохи святкового настрою, радимо придивитися до модних суконь інфлюенсерів, які вам точно сподобаються.

Сукня-подарунок

Сукні з бантами стали популярними останні кілька місяців тому. Дуже особливо така сукня виглядатиме, якщо ви одягнете її на святкування Нового року. Довершуйте образ туфлями на підборах, і будете мати неперевершений вигляд.

Сукні кольору яблук

За фен-шую зелений колір буде одним із найщасливіших у 2023 році, оскільки він символізує нові починання та достаток. Сміливо обирайте сукню в такому кольорі для святкування Нового року.

Чорний блиск

Якщо ви останнім часом захопилися естетикою Вездей Аддамс, то обирайте чорні сукні, які завжди підходять під будь-які події. Кольором Водяного Кролика є чорний, тож ваше вбрання буде доречним.

Пір’я

Тренд на пір’я завжди повертається перед новорічними святами. Найактуальнішими моделями вважаються короткі та довгі сукні з пір’ям.