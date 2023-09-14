Розі Гантінгтон-Вайтлі показала наймодніші джинси сезону: ефектні кадри

Британка Розі Гантінгтон-Вайтлі відома всім своїми елегантними та ефектними образами. Білявка продемонструвала на собі простий та стильний образ, який зможе повторити кожна дівчина.

Розі-Гантінгтон Вайтлі – улюблениця мільйонів дівчат. Вона створює розкішні образи в стилі мінімалізм та вчить на своєму прикладі стриманої елегантності.

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За інстаграм-сторінкою відомої британки стежить 19 мільйонів користувачів. Модель часто показує на собі модні образи та демонструє тренди сезону.

В одному зі своїх останніх дописів, блогерка опублікувала світлину в простих речах, які разом виглядають доволі стильно.

Манекенниця одягнула кремову майку з атласу на бретельках та широкі блакитні джинси. Свій look вона доповнила вінтажними кросівками Adidas бузкового кольору з бордово-зеленими смужка.

Широкі джинси цього року залишаються актуальними, адже їх на подіумах представили чимало брендів. Для себе можете обирати не лише блакитні варіанти, але й джинси білого чи чорного кольору, які є особливо актуальними в холодну пору року.

Ніжний образ білявка довершила золотими прикрасами – сережками, ланцюжком з кулоном та годинником.



Ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото інстаграм @rosiehw