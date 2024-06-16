Розі Гантінгтон-Вайтлі захопила мережу лимонною сукнею-жакетом: як виглядала супермодель

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі вміє стильно одягатися. Манекенниця має чимало люксового та трендового одягу у своєму гардеробі, тож має з чого скомбінувати стильні літні образи.

Розі диктує тренди модницям у всьому світі, тож час від часу хизується красивими аутфітами, надихаючи своїм стилем багатьох дівчат. Перебуваючи на острові Капрі, що в Італії, красуня опублікувала низку ефектних кадрів у ніжному літньому вбранні.

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За супермоделлю слідкує 20 мільйонів підписників, тож дружина актора Джейсона Стетхема старається постійно розкішно виглядати – не лише на червоних доріжках, але й під час відпочинку чи повсякденному житті. Розі Гантінгтон-Вайтлі добре розуміється на стилі та продемонструвала на це на нових кадрах.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

На острові Капрі красуня прогулювалася у лимонній сукні-жакеті на довгий рукав. Вбрання з льону ідеально підходить для літньої погоди та має бездоганний вигляд на засмаглому тілі. Розі обрала для себе сукню від бренду JACQUEMUS.

Образ супермоделі доповнили білі босоніжки з ремінцями та красива мінімалістична сумка білого кольору із золотою ручкою. Британка довершила look золотим браслетом, одягнула чорні сонцезахисні окуляри та розпустила волосся.

Рекомендуємо на літо обирати для себе вбрання з льону, оскільки воно дозволяє тілу дихати та є комфортною річчю навіть в дуже спекотну погоду.