Розі Гантінгтон-Вайтлі показала чарівні зимові образи, які може повторити кожна модниця

Модна інфлюенсерка, дизайнерка та колишній "ангел" Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Ватйлі вперше за довгий період опублікувала свою фірмову добірку образів. Цього разу вагітна білявка продемонструвала цікаві аутфіти для холодної пори року.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та її чоловік Джейсон Стейтем очікують на появу другої дитини. Інфлюенсерка зараз значно менше виходить в світ та відвідує вечірки, тому й нових образів у її інстаграмі помітно зменшилося.

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Та наприкінці року білявка вирішила потішити своїх фанатів стильними образами. Манекенниця опублікувала 10 різних аутфітів, які легко може повторити будь-яка модниця, а для вагітних майбутніх матусь це ще й чудова порція натхнення для зимових образів.

Ікона стилю, як завжди, склала аутфіти з класичних кольорів, які вона вдало поєднала між собою. Розі приміряла чорні штани, сірий жакет, темно-коричневе та молочне пальто, бежеве плаття.

Знаменитість на деяких світлинах постала у милій шапці, а довершила свої аутфіти чорною та молочними сумками, а також не зрадила своїй традиції постати в зимовому образі в чорних сонцезахисних окулярах.

10 зимових образів від Розі Гантінгтон-Вайтлі



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму



Модні зимові образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму