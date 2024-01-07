Цю сукню влітку будуть носити всі: Розі Гантінгтон-Вайтлі у вражаючому образі

Знаменита британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі відправилась на новорічні канікули в Таїланд. Там манекенниця продемонструвала простий та елегантний образ для літнього сезону.

Таїланд – один із найдивовижніших, незабутніх і екзотичних куточків планети, тож саме в такому місці Розі вирішила провести початок 2024 року.

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36-річна знаменитість продемонструвала у своєму інстаграмі красивий кадр на тлі синього неба та океану. Красивий кадр розбавляли рожеві кущі троянд.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Білявка стояла спиною до кадру босоніж у сукні довжини максі з молочного атласу. Модель образа плаття на бретельках з відкритою спиною.

Така сукня буде популярною влітку, адже відкрита спина ще досі залишається актуальною, а шовк чи атлас ідеально підходять для спекотної погоди, оскільки в цій тканині тілу дуже комфортно.

Як завжди, Розі дотримується свого стилю та навіть на відпочинок обирає ніжні відтінки та прості матеріали, які лише підкреслюють її красу.

Британська манекенниця завжди любить модно одягатися та закріпила за собою статус ікони стилю. Її обожнюють за те, як вона з базових речей створюює елегантні та неповторні образи.

За інстаграм-сторінкою дружини Джейсона Стейтема слідкує майже 20 мільйонів прихильників, тож білявка часом публікує цілі добірки готових образів. На своєму прикладі вона вчить свою аудиторію стильно одягатися.



Красивий образ британської моделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Красивий образ британської моделі / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі