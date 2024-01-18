Королева стилю: Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула шубу довжини максі

Розі Гантінтон-Вайтлі потішила прихильників новим образом. Білявка показала з чого складається її зимовий аутфіт.

Популярна модель, інфлюенсерка та бізнес-вумен є знаною іконою стилі. Її образами надихаються понад 19 мільйонів прихильників зі всього світу. Розі вже повернулася в Лондон з відпочинку та показала свій модний зимовий вихід.

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Вчергове Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала для себе look, від якого неможливо відірвати погляд. Своїм новим образом 36-річна знаменитість викликала фурор у підписників.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Красуня одягнула чорний лонгслів, який доповнила шкіряною чорною спідницею, яка витиснена під шкіру рептилії. Такий сміливий образ Розі доповнила довгими чоботами-панчохами з м’якої шкіри з квадратним носком на підборах.

Модель любить робити ставку у своїх аутфітах на гру пропорцій та силуетів, тож скомбінувала обтислі чоботи й фактурну спідницю з об’ємними браслетами у відтінку металік.

Як завжди, фото інфлюенсерки не обійшлися без дзеркала. У ньому знаменитість показала, як виглядає її довершений образ. Білявка одягнула зверху довгу чорну шубу та доповнила образ невеличкою чорною сумкою і окулярами з прозорою оправою.

Монохромні образи зараз в тренді, тож Розі правильно розставила стилістичні акценти, тож отримала сучасний та цікавий образ.

Створюючи власний образ радимо також звертати увагу на деталі, як цього вчить нас британка. Саме прикраси створюють належний вигляд вашому образу.



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі