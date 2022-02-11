У рожевому костюмі з вирізами: дружина Євгена Кота приміряла розкішний образ

Дружина відомого українського танцівника Євгена Кота поділилася з шанувальниками новою світлиною. На зйомках танцювального шоу Наталія Татаринцева позувала в ефектному рожевому костюмі.

Телеканал "СТБ" приготував для телеглядачів неймовірний сюрприз. Після тривалої перерви на екрани повертається танцювальне шоу "Танці. World of Dance".

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Ведучою проєкту "Танці. World of Dance" стала семиразова чемпіонка України, Європи і світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренерка Наталія Татаринцева.

Дружина Євгена Кота, який став одним із запрошених суддей, активно ділиться з прихильниками бекстейджем та показує стильні образи, які для неї складають стилісти.

Образ Наталії Татаринцевої

Ведуча танцювального проєкту постала перед камерою у рожевому костюмі, що складався з подовженого жакета та штанів. Блейзер оздоблений двома вирізами на талії та інкрустований перлинками, окрім цього він має глибокий розріз в зоні декольте.

Під низ Наталія одягнула біле бра, а в тон до нього – білі чоботи на масивних підборах з квадратним носком.

Стилісти зачесали ведучій високий пучок та випустили кілька тонких пасм спереду. Образ дружини відомого танцівника доповнювали сережки-кільця та насичений макіяж.

"Це мій третій день в ролі ведучої на "Танцях" і мені так кайфово тут. Чесно, не хотіла б бути на місці судді проєкту, бо я ще зовсім недавно була на місці учасника і ще дуже близько відчуваю те саме, що й вони, тому хочеться просто бути поруч із ними та підтримувати перед першим кроком на сцену! Мені здається на своєму місці", – написала Наталія Татаринцева у дописі.



Стильний образ Наталії Татаринцевої / Фото з інстаграму



Стильний образ Наталії Татаринцевої / Фото з інстаграму

Чим запам’яталася глядачам Наталія Татаринцева

У шостому випуску шоу "Україна має талант" на сцені з'явилася дружина судді Жені Кота. Наталія Татаринцева вирішила продемонструвати танець на пілоні. Вона отримала три "так" і пройшла далі. У фіналі проєкту жінка вперше виступила на сцені зі своїм чоловіком Євгеном Котом.