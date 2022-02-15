Ромі Стрейд показала стильний образ у блакитному тренчі з сумкою Bottega Veneta Mini Jodie

Нідерландська модель Ромі Стрейд вперше за 2 роки від початку пандемії коронавірусу прилетіла в Нью-Йорк. Білявка вже встигла похизуватися образом, який обрала для Тижня моди.

У п’ятницю, 11 лютого, у Нью-Йорку стартував Тиждень моди, який триватиме до 16 лютого. Саме з американських дизайнерів розпочинаються модні покази, а згодом свої нові колекції покажуть європейські модельєри.

Цікаво Джулія Фокс відкрила модний показ у Нью-Йорку: розкішний образ колишньої Каньє Веста

На модну подію прилетіла манекенниця Ромі Стрейд. Вона наразі призупинила свою кар’єру та проводить час з донькою Мінт ван Ліувен, яку народила рік тому. Та модниця не забуває про свою 7-мільйонну аудиторію в інстаграмі, тож похизувалася модним образом.

Стильний look Ромі Стрейд

Красуня створила образ у блакитних тонах. Модель одягнула білу сорочку та блакитні джинси з необробленим низом. Зверху вона приміряла шкіряний тренч блакитного кольору з пуховим коміром.

Білявка доповнила образ сіро-білими кедами та сумкою Bottega Veneta Mini Jodie. Модель цієї сумки не втрачає популярності досі. Увесь 2021 рік вона вважалася it-bag кожної модниці. Зручна сумка з переплетенням так сподобалася знаменитостям, що нею досі доповнюють свої аутфіти Леоні Ганне, Ельза Госк, Соня Лісон та багато інших трендсеттерок.



Модний образ Ромі Стрейд / Фото з інстаграму



Модний образ Ромі Стрейд / Фото з інстаграм-сторіз