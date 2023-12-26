Сестри Кардашʼян зустріли Різдво у вишуканих сукнях, натхненних колекціями 90-х: стильні фото

Усе сімейство зʼїхалося на щорічну святкову вечірку до Кім Кардашʼян. Пишні різдвяні заходи родина організовує з 1978 року.

Напередодні Різдва Кардашʼяни-Дженнери зібралися для спільного святкування. Відома сімʼя підтримує свою популярність гучними подіями та яскравими виходами. І різдвяна вечірка, звичайно, не стала винятком – усе було надзвичайно ошатно.

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Кім Кардашʼян

Господиня вечірки Кім Кардашʼян була одягнена в бездоганну білу сукню Тьєрі Мюглера з колекції осені 1997 року. Вбрання мало відкриті плечі і оздоблення, яке створювало естетику зимової королеви.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер була в кастомному образі бренду 16 Аrlington, натхненному колекціями 1997 року французького модельєра Луї Феро. Відкриті плечі огортала хутряна пелерина. Волосся фешн-діва підібрала догори.

Кайлі Дженнер

Найменша з сестер, Кайлі Дженнер, обрала сукню у зовсім іншому стилі. Мерехтливе золоте вбрання з паєтками від Balenciaga було майже таким самим, як у її маленької доньки Стормі Вебстер.

Швидкий повсякденний макіяж від Кайлі Дженнер

Раніше Кайлі Дженнер розповіла, як робить "макіяж без макіяжу". Для цього вона використовує лише чотири засоби.