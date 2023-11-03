3 наймодніші пуховики на листопад: бездоганні речі, які сподобаються всім

Погода восени буває мінливою, втім листопад є холодним місяцем, тож тренчі й пальта варто замінити на пуховик.

У пуховику нам зручно та комфортно, тож цей верхній одяг обов’язково повинен бути в нашому гардеробі, пише 24 Канал. Універсальний пуховик захищає від вітру, холоду, дощу та зберігає тепло.

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Пуховик з поясом

Модель з поясом – найпопулярніший пуховик від українського бренду ienki ienki, втім чимало світових брендів також презентували пуховики з поясом, які досі залишаються актуальними. Обирайте для себе базову модель в чорному кольорі, створюючи монохромні аутфіти або ж робіть ставку на колір.

Яскравий пуховик

Такий пуховик здатен вмить оживити ваш образ, адже яскравий колір робить його помітним та виразнішим. Щодо кольорів – обирайте трендовий червоний колір або бордовий. Також красиво виглядають пуховики синього, помаранчевого чи оливкового відтінку.

Пуховик оверсайз

Пуховик розміру оверсайз – це не лише стильний верхній одяг, але й доволі затребуваний. Саме з таким пуховиком ми можемо одягати під низом багатошарові поєднання речей, об’ємні светри та в’язані кардигани.