З чим носити прозорі сукні цього сезону: експерти назвали найкращі поєднання

Прозорі сукні увійшли в моду кілька років тому та впевнено не здають своїх позицій. Вони знову будуть актуальними цього сезону, але дизайнери вже цього разу додали форми та об’єми.

Знаменитості вже не перший рік обожнюють прозорі плаття настільки, що це зробило їх альтернативою маленькій чорній сукні. З наближенням справжнього тепла, рекомендуємо вам додати таку сукню у свій гардероб і ви точно не прогадаєте.

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Нові інтерпретації суконь доволі стильні й естетичні. Модні експерти зібрали 3 образи з платтями, за допомогою яких ви можете створити неординарні виходи.

Прозора сукня + човники

Бренд Prada продемонстрував на показі кілька моделей суконь у стилі 1960-х років, які були доповнені вуалями з додаванням елегантних туфель-човників.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Прозора сукня + босоніжки

Сукні з прозорого матеріалу бренди вирішили доповнити шовковими бантами, мереживом, прозорими матеріалами та представити їх у пастельних кольорах. Доповнюйте такі плаття босоніжками чи сандалями.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Прозора сукня + помітна білизна

Така сексуальна сукня – чудовий варіант для заходів вихідного дня. На подіумі шоу Givenchy модель продемонструвала сукню з фатину з ефектним комплектом білизни. Таке однотонне поєднання створює вишуканий образ.



Стильні образи з прозорими сукнями / Фото Vogue

Не бійтеся додавати такі сукні у свій гардероб. Якщо їх правильно одягнути, то вони зовсім не будуть виглядати вульгарно, та, навпаки, лише підкреслять ваш образ та зроблять його елегантним та стильним.