Названо найпопулярніші принти осені: добірка актуального вбрання

В осінньо-зимовому сезоні переважатимуть 3 види найпопулярніших принтів – в горошок, картатий та смугастий. Саме з цими принтами дизайнери представили найбільшу кількість вбрання.

Ці принти не втрачають своєї популярності з року в рік, пише 24 Канал. Вбрання з цими принтами можуть бути чудовими акцентами у ваших образах, тож уважніше до них придивіться.

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Картатий принт

Ретропринт бере свій початок ще в 1930-х роках. Кілька років тому картатий принт здійснив своє стрімке повернення та досі не згасає з модних радарів. Обирайте на осінь картаті жакети, твідові жакети в клітинку, блузи та лонгсліви.

Смугастий принт

Речі в смужку ідеальні у своїй функціональності. Вони не лише чудово вписуються в офісний дрес-код, але й підходять для розслаблених образів на щодень. У моді залишаються смугасті светри, тож можете радо придбати для себе виріб у смугастий принт.

Принт Polka dot

Принт у горошок – справжня класика жіночого гардероба. Робіть ставку цього сезону на дрібний горох або ж, навпаки, масивний. Це можуть бути білі блузи з чорним горошком або ж чорні вишукані сукні з горошком білого кольору.

Лише пам’ятайте про те, що змішувати між собою принти не варто, оскільки ви лише зіпсуєте образ та зробите його антитрендовим.