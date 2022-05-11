Представник Ізраїлю на Євробаченні Майкл Бен Давід виступив проти моделі Белли Хадід

Ізраїльський виконавець Майкл Бен Давід, який представлятиме свою країну у другому півфіналі Євробачення, різко висловився щодо моделі Белли Хадід.

Кілька днів тому австрійський бренд Swarovski представив свою нову колекцію, обличчям якої стала Белла Хадід.

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Супермодель з палестинським корінням обурила ізраїльтян, адже вона відома своїми антиізраїльськими поглядами. У своїх соціальних мережах дівчина завжди захищає палестинський народ, тож імпортер бренду в Ізраїлі зіткнувся з хвилею критики.

Учасник конкурсу "Євробачення-2022" від Ізраїлю Майкл Бен Давід мав представляти на сцені в Турині пісню в прикрасі від Swarovski. Однак від ювелірного виробу виконавець відмовився, а все через рекламну кампанію з пропалестинською моделлю.

Свою прикрасу на костюмі Майкл Бен Давід попросив замінити іншим аксесуаром від ізраїльського бренду.

Відомо, що нову брошку-шпильку для представника Євробачення розробила ювелірна компанія Danon, яка виробляє свою продукцію на фабриці в Тель-Авіві. Нова брошка покрита чистим сріблом і прикрашена 12 кристалами за кількістю Ізраїлевих колін, а смарагдово-зелений колір натхненний відтінками природи в країні.

"Я представляю свою країну у складний період і хочу відчути національну гордість, показати всій Європі, що ми тут не лише для того, щоби просто брати участь, а й сяяти", – зазначив Майкл Бен Давід.

Чому Ізраїль проти Белли Хадід

Белла Хадід часто у своєму багатомільйонному інстаграмі звинувачує Ізраїль у воєнних злочинах, підбурюючи своїх послідовників проти єврейської держави.

Белла Хадід є Хадід є противницею єврейської держави, осуджучи солдатів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Нещодавно вона розкритикувала операції ЦАХАЛу та поліції проти численних мусульманських бунтівників на Храмовій горі.

Що відомо про Майкла Бена Давіда

Ізраїльский учасник на Євробаченні представлятиме свою країну у четвер, 12 травня, втім він палко підтримує Україну. Співак зазначив, що цьогоріч у Євробаченні повинна перемогти Україна, але не лише на сцені, але й на полі бою.

Ефектного 25-річного виконавця обрали представляти Ізраїль після перемоги у 4 сезоні The X Factor Israel з піснею "I.M".