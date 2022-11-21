Моделлю стала правнучка Марії Примаченко: український бренд представив одяг з роботами художниці

Український бренд трикотажного вбрання 91Lab (Rito Group) разом з Фондом родини Марії Примаченко вирішив створити капсульну колекцію вбрання, яке присвячене творчості народної художниці.

Моделлю нової капсульної колекції стала правнучка Марії Примаченко – Анастасія. За одяг відповідала українська дизайнерка Олена Пікуль. Вона використала у колекції відомі твори мисткині "Звір" і "Опудало".

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Вбрання також прикрашають інші роботи із родинного зібрання, які раніше не експонували. До нової колекції увійшли речі, які підходять для осінньо-зимового гардероба – худі, пальто, жакет, джемпер, футболка, сукня, спідниця, балаклава, манишка, хустка та шкарпетки.

Прихильники робіт Марії Примаченко та бренду 91Lab (Rito Group) вже можуть придбати речі на сайті. Відомо, що певний відсоток від продажу цих речей піде на побудову музейного комплексу Марії Примаченко у селі Болотня на Київщині.

Проєкт артцентру у вересні розробила дизайнерка Вікторія Якуша. Він включає музей та артрезиденцію художниці. Виставковий простір буде зроблений у вигляді залів-ротонд, кожна з яких розповідатиме про окремий період життя мисткині.

Нагадаємо, що навесні картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблока" продали на аукціоні за 500 тисяч доларів. Цей аукціон провів благодійний фонд Сергія Притули для допомоги Збройним Силам України.

Картина "Квіти виросли коло четвертого блока" належить до серії робіт, яку художниця присвятила Чорнобильській трагедії. Вона належала до сімейної колекції колекціонера Ігоря Понамарчука та історика мистецтва Дар’ї Добріян. Жінка зазначила, що їхня сім’я ніколи б не продавала цей твір, якби не війна.

Аукціон підтримала й родина Примаченко, яка відмовилася від роялті з продажу полотна на користь української армії.