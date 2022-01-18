Потворна обкладинка: Vogue British з 9 темношкірими моделями нарвався на шквал критики в мережі
Джерело:24 канал
Британський глянець Vogue випустив лютневий номер з 9 африканськими моделями на обкладинці. Однак бачення редактора не збіглося з очікуванням читачів, тому номер вщент розкритикували.
У лютому британський Vogue вирішив привернути увагу всіх до африканської моди. Головний редактор глянцю Едвард Еннінфул запросив до зйомок дев’ятьох темношкірих моделей африканського походження.
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У фотосесії взяли участь Адут Акеч, Амар Аквей, Маджесті Амаре, Акон Чанкоу, Маті Фолл, Джанет Джамбо, Абені Ньял, Ньагуа Руеа та Анок Яй.
Я знаю, що є багато темношкірих дівчат, які подивляться на цю обкладинку і щось відчують. Сподіваюсь, вони зможуть бути почутими і щасливими, як я,
– зазначила модель Нуагуа Руеа.
Фотограф зйомки Рафаель Паваротті назвав обкладинку "святом матріархату та краси чорношкірих жінок".
Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British
Обкладинка кинула виклик євроцентричному погляду на моду, який тривалий час вважав Африку континентом, який потребує допомоги й благодійності та не має творчої автономії.
Втім мета редакторів показати, що краса буває різною насправді зазнала краху. Користувачі різко розкритикували глянець, зазначивши, що моделей зробили дуже чорними. Читачі глянцю зазначають, що дівчат стало неможливо розрізнити.
Проблемою є не лише погане освітлення, але й стиль дівчат, які позували всі в чорному вбранні, попри те, що номер був присвячений багатонаціональності у модельному бізнесі.
Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British
Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British
Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British
Африканські моделі стали головними героїнями лютневого глянцю Vogue British
Дивлячись на відео із залаштунків можна зрозуміти, що кожна дівчина індивідуальна, але освітлення буквально знищило їхню реальну красу.
Після публікації в мережі обкладинки, тисячі людей з різних куточків світу звертали увагу на актуальну проблему прихованого расизму. На думку користувачів, героїні обкладинки стали єдиною плямою, захованою за перуками, зачісками, світлом і фотошопом.
Як користувачі відреагували на обкладинку
- "Усі ці дивовижні моделі були представлені (нарешті), і все ж, жодна з них не з натуральним волоссям";
- "Це потужно, але фото жахливе! Фон такий похмурий, і це насправді не підкреслює їхню красу!";
- "Чому не показано яскравіших кольорів і радісного настрою, що це за темрява?";
- "Було б так цікаво і красиво, якби кожна модель демонструвала свій сміх, веселий настрій і яскравіший одяг. Мені дуже цікаво, яка тема стоїть за цим?";
- "Мені подобається ідея, але це така потворна обкладинка. Я не знаю, що ви намагалися представити цією темою";
- "Це не справжній колір їхньої шкіри!! І всі вони носять штучне волосся. Не зовсім вдалий спосіб показати їхню красу таким чоном".