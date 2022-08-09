Помер легендарний японський модельєр Іссей Міяке

Знаменитий японський модельєр Іссей Міяке помер у 84-річному віці. Він один із перших японських дизайнерів представив свої колекції на європейських подіумах.

Іссей Міяке був одним з найзнаменитіших дизайнерів у світі. Помер засновник японського бренду Issey Miyake через довготривалу хворобу, з якою модельєр боровся 2 роки. Причиною смерті стала злоякісна пухлина печінки (гепатоцелюлярна карцинома).

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Японські ЗМІ пишуть, що Іссей Міяке помер 5 серпня 2022 року. Видання The Business of Fashion зазначає, що за заповітом дизайнера не буде ні публічних похоронів, ні прощальної церемонії.

Що відомо про життя дизайнера Іссея Міяке

Іссей Міяке народився 22 квітня 1938 року в Хіросімі та став свідком американського ядерного бомбардування міста. У момент вибуху йому було 7 років. Маленький хлопчик втратив батьків та всіх родичів.

Навчання здобував у Токіо, в універститеті мистецтв Тама, а згодом переїхав працювати до Парижа та Нью-Йорка. Міяке був асистентом знаменитого Юбера Живанши. Повернувшись додому в Токіо у 1970 році, він заснував студію дизайну, яка стала всесвітньо відомим брендом Issey Miyake.



Іссей Міяке в молодості

Іссей Міякі обожнював простий крій та практичність речей. Вже за 10 років після заснування бренду, він поїхав презентувати свою колекцію на Тиждень моди у Парижі. Дизайнер не надихався європейською модою, лише японською та її традиціями. Він надихався японськими парасольками, самурайськими обладунками, традиційними ліхтариками, оригамі та кімоно.

Наприкінці 1980-х років дизайнер винайшов особливу техніку плісування тканини, яка після термічної обробки зберігала текстуру та форму. За це кутюр’є нагородили французьким Орденом почесного легіону та здобув ступінь доктора в лондонському королівстві коледжі мистецтв.



Помер японський дизайнер Іссей Міяке

Іссей Міяке відрізнявся від багатьох дизайнерів тим, що проводив покази у басейні, гімнастичному залі чи на спортивному стадіоні. Також його одяг демонстрували не лише юні дівчата, а й жінки у віці від 60 до 93 років.

Модельєр створив ключове вбрання для засновника Apple Стіва Джобса. Він пошив для нього чорну водолазку, в якій постійно з’являвся знаменитий винахідник.

Окрім вбрання, бренд Issey Miyake випускає парфуми, включаючи L'Eau d'Issey, що з'явився на початку 1990-х, – один з найпопулярніших ароматів десятиліття.

У 2007 році Міяке залишив посаду голови свого Модного будинку, однак продовжував стежити за загальним напрямом його роботи.



Помер японський дизайнер Іссей Міяке