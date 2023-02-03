Помер дизайнер Пако Рабан: чим він найбільше запам'ятався

У 88-річному віці помер відомий дизайнер Пако Рабан. Знаменитість пішов із життя 3 лютого вдома у Бретані. Причина смерті поки що невідома.

Смерть дизайнера підтвердила іспанська група Puig, яка контролює будинок моди та парфумерний бізнес Paco Rabanne.

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Найбільшу популярність дизайнер отримав у 1960-х роках. Однак вже наприкінці 1999 року він відійшов від моди, і його рідко бачили в очах громадськості.

У 2014 році права на бренд Paco Rabanne придбала іспанська компанія Puig з індійським дизайнером Манішем Аророю.

Француз Жюльєн Доссена, випускник епохи Ніколя Геск'єра в Balenciaga і популярна фігура на паризькій сцені, очолив будинок моди з 2013 року.

Рабанн став знаменитий завдяки своїм «металевим» поглядом на моду. У1966 році він представив свою першу колекцію з використанням пластику. Дебютна колекція під назвою "12 суконь, які неможливо носити з сучасних матеріалів" розлютила французьку модну пресу.

Пако Рабанн згодом перейшов від пластику до металу, паперу, ґудзиків та хутра, одягаючи Одрі Гепберн, Джейн Фонду та Мію Ферроу.

Завдяки своїм індустріальним матеріала Пако Рабан вважався футуристичним фантазером моди, аніж його класичним творцем.



Пако Рабан на виставці власних картин / Фото з Pinterest

Саме Пако Рабан першим почав використовувати музичний супровід під час показів своїх колекцій, створював одяг з пластику й металу, яку демонстрували темношкірі моделі, а також винайшов парфумерію "унісекс".

У вільний від роботи час модельєр займався громадською діяльністю і писаав книги. Рабан багато жертвував на благодійність і на Фонд боротьби зі СНІДом, спонсорував відкриття культурних центрів і видавництво журналів з мистецтва.