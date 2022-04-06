Поки в Україні збирають тіла загиблих: Катя Осадча показала, як у мордорі ріжуть сумки Chanel

Росіяни не припиняють ненавидіти французький модний дім Chanel та влаштовують дешеві шоу. Українська телеведуча Катя Осадча показала, як росіянка ріже сумку Chanel, аби показати бренду свою велику образу.

Поки російські загарбники наживаються на крадених речах та вже виставляють на продаж одяг "взятий під Броварами в якості трофею", росіянка Вікторія Боня, яка замовчує про війну в Україні та підтримує путінський режим, влаштувала дешеве постановочне шоу з розрізанням сумки Chanel. Дії росіянки прокоментувала у своєму інстаграм-сторіс телеведуча Катя Осадча.

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На відеоролику росіянка, яка живе у Монако, демонстративно розрізала чорну сумку Chanel ножицями та викинула. На камеру вона сказала пафосне: "Якщо дім Chanel не поважає своїх клієнтів, то чому ми повинні поважати дім Chanel?". Свої слова вона повторила англійською мовою та розрізала сумку на дві частини.

На це звернула увагу телеведуча Катя Осадча та зазначила, що поки в Україні збирають тіла закатованих та замордованих людей російськими варварами, росіяни показують свій розумовий рівень.

А тим часом у мордорі ріжуть сумки Chanel. Ну так, це ж так «важливо», поки в Україні забирають тіла загиблих. Відмічати блядіну не буду, забагато честі. Просто ще одне свідчення розумового рівня росіян,

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча показала, як росіянка розрізає сумку Chanel / Фото з інстаграм-сторіс

З чого розпочалося обурення на бренд Chanel

Французький модний дім Chanel не лише покинув ринок РФ, але й перестав продавати речі особам з Росії. Виняток складає мала частка росіянок, які не живуть у Росії. Для цього їм треба підписати окремий документ, в якому зазначається, що куплена річ не опиниться на території РФ.

Після того, як росіянки зрозуміли, що люксовий бренд Chanel більше не радий бачити їх у своїх магазинах – почали масово критикувати марку. Так, московська дизайнерка назвала "речі від Chanel повним Г", хоча раніше радо ходила на світські заходи бренду, на які її запрошували.

Росіянки у своїх телеграм-каналах масово скаржаться на те, як їм відмовляють продавати одяг у будь-яких магазинах Європи чи на Близькому Сході в ОАЕ.